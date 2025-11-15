Une journée au verger Soudat
Une journée au verger Soudat samedi 15 novembre 2025.
Une journée au verger
Salle des fêtes et verger communal Soudat Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
L’association Le Rendez-vous vous invite à une journée conviviale autour de la nature et des arbres vente de végétaux, troc graines, ateliers de plantation, greffage, dessin, balades à dos d’âne, jeux en bois, contes, conférence et soirée festive avec pizzas au feu de bois et buvette locale.
L’association Le Rendez-vous vous invite à une journée conviviale autour de la nature et des arbres vente de végétaux, troc graines, ateliers de plantation, greffage, dessin, balades à dos d’âne, jeux en bois, contes, conférence et soirée festive avec pizzas au feu de bois et buvette locale. .
Salle des fêtes et verger communal Soudat 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 04 16 64 lerendezvous24@mailo.com
English : Une journée au verger
The Le Rendez-vous association invites you to a convivial day dedicated to nature and trees: plant sales, seed barter, planting, grafting and drawing workshops, donkey rides, wooden games, storytelling, a conference and a festive evening with wood-fired pizzas and local refreshments.
German : Une journée au verger
Der Verein Le Rendez-vous lädt Sie zu einem geselligen Tag rund um die Natur und die Bäume ein: Verkauf von Pflanzen, Tausch von Samen, Workshops zum Pflanzen, Pfropfen, Zeichnen, Eselreiten, Holzspiele, Märchen, Konferenz und ein festlicher Abend mit Pizzas aus dem Holzofen und lokalen Erfrischungsgetränken.
Italiano :
L’associazione Le Rendez-vous vi invita a una giornata all’insegna del divertimento, dedicata alla natura e agli alberi: vendita di piante, scambio di semi, laboratori di piantumazione, innesto e disegno, passeggiate a dorso d’asino, giochi in legno, narrazione, conferenza e una serata di festa con pizze cotte a legna e rinfreschi locali.
Espanol : Une journée au verger
La asociación Le Rendez-vous le invita a una jornada lúdica dedicada a la naturaleza y los árboles: venta de plantas, intercambio de semillas, talleres de plantación, injerto y dibujo, paseos en burro, juegos de madera, cuentacuentos, una charla y una velada festiva con pizzas a la leña y refrescos locales.
L’événement Une journée au verger Soudat a été mis à jour le 2025-11-08 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin