Une journée au verger Soudat samedi 15 novembre 2025.

Salle des fêtes et verger communal Soudat Dordogne

Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15

L’association Le Rendez-vous vous invite à une journée conviviale autour de la nature et des arbres vente de végétaux, troc graines, ateliers de plantation, greffage, dessin, balades à dos d’âne, jeux en bois, contes, conférence et soirée festive avec pizzas au feu de bois et buvette locale.
Salle des fêtes et verger communal Soudat 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 04 16 64  lerendezvous24@mailo.com

English : Une journée au verger

The Le Rendez-vous association invites you to a convivial day dedicated to nature and trees: plant sales, seed barter, planting, grafting and drawing workshops, donkey rides, wooden games, storytelling, a conference and a festive evening with wood-fired pizzas and local refreshments.

German : Une journée au verger

Der Verein Le Rendez-vous lädt Sie zu einem geselligen Tag rund um die Natur und die Bäume ein: Verkauf von Pflanzen, Tausch von Samen, Workshops zum Pflanzen, Pfropfen, Zeichnen, Eselreiten, Holzspiele, Märchen, Konferenz und ein festlicher Abend mit Pizzas aus dem Holzofen und lokalen Erfrischungsgetränken.

Italiano :

L’associazione Le Rendez-vous vi invita a una giornata all’insegna del divertimento, dedicata alla natura e agli alberi: vendita di piante, scambio di semi, laboratori di piantumazione, innesto e disegno, passeggiate a dorso d’asino, giochi in legno, narrazione, conferenza e una serata di festa con pizze cotte a legna e rinfreschi locali.

Espanol : Une journée au verger

La asociación Le Rendez-vous le invita a una jornada lúdica dedicada a la naturaleza y los árboles: venta de plantas, intercambio de semillas, talleres de plantación, injerto y dibujo, paseos en burro, juegos de madera, cuentacuentos, una charla y una velada festiva con pizzas a la leña y refrescos locales.

L’événement Une journée au verger Soudat a été mis à jour le 2025-11-08 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin