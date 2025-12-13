Une journée au XVIIIe siècle, chronique d’un hôtel particulier Musée des Arts décoratifs Paris

Avec plus de 550 pièces originales issues essentiellement des collections du musée, et pour la plupart rarement montrées, l’exposition « Une journée au XVIIIe siècle, chronique d’un hôtel particulier » convoque tous les domaines d’expression des arts décoratifs – boiseries et papiers peints, mobilier, céramique, orfèvrerie, vêtements et accessoires de mode, jouets, bijoux – pour redonner vie à un hôtel particulier parisien dans les années 1780.

Dans une ambiance cinématographique, sonore et olfactive, le visiteur est invité à déambuler de pièce en pièce, comme s’il était un proche, un ami ou un invité privilégié de la famille.

Le commissariat de l’exposition est assuré par Ariane James-Sarazin, conservatrice générale du patrimoine, en charge des collections XVIIe – XVIIIe siècle et Nissim de Camondo, et par Sophie Motsch, attachée de conservation.

Plongez au cœur de l’intimité d’une demeure aristocratique du XVIIIe siècle et de ses habitants, maîtres, domestiques et animaux familiers, grâce à une exposition immersive, intitulée « Une journée au XVIIIe siècle, chronique d’un hôtel particulier ».

Du mercredi 18 février 2026 au dimanche 05 juillet 2026 :

jeudi, samedi

de 11h00 à 21h00

dimanche

de 11h00 à 20h00

mardi, mercredi, vendredi

de 11h00 à 18h00

payant

De 0 à 15 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-18T12:00:00+01:00

fin : 2026-07-05T23:00:00+02:00

Musée des Arts décoratifs 107, rue de Rivoli 75001 Paris

