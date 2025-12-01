Une journée autour de la résistance ukrainienne Théâtre de la Concorde Paris

Projection du film Isolation

La dernière journée du festival s’ouvre avec la projection du film Isolation (Izolyatsia) d’Igor Minaev sur la base du récit de Stanislas Asseyev, Donbass : un journaliste en camp raconte, un film fort et immersif sur la vie en temps de guerre et la résistance au quotidien. Une introduction en écho à la résilience du peuple ukrainien et aux voix qui la portent.

Récits d’emprisonnements et d’une Ukraine qui résiste

Un échange autour des multiples formes de résistance face à l’oppression : l’écriture, le témoignage, la solidarité ou encore l’art. Un dialogue entre celles et ceux qui, souvent au péril de leur liberté, refusent le silence, avec :

Stanislav Asseyev , journaliste et écrivain ukrainien, fondateur du Justice Initiative Fund. Auteur de Le Christ au Goulag, il témoigne de son emprisonnement et interroge la présence du divin face à la barbarie.

Maksym Butkevych , militant des droits humains et journaliste ukrainien, cofondateur de plusieurs ONG. Il a été capturé par les forces russes en 2022 et détenu pendant plus de deux ans avant sa libération.

Lenie Umerova, militante tatare de Crimée et journaliste, emprisonnée pendant plusieurs mois pour son engagement en faveur des droits humains et de la liberté de la presse dans les territoires occupés.

Festival « Ukraine, un souffle de liberté »

Créer pour résister

Du 10 au 13 décembre, le Théâtre de la Concorde devient un lieu de dialogue et de résistance, en réunissant artistes, penseurs et citoyens autour de quatre soirées pour penser, écouter et célébrer l’Ukraine : lectures, concerts, performances et débats autour de la démocratie, de la culture et de la liberté. Un moment de partage et d’espérance collective, à découvrir dans le programme complet du festival.

Chaque soirée se clôture par Le Christ au Goulag, une pièce de Stanislav Asseyev, avec Denis Lavant.

La dernière journée du festival « Ukraine, un souffle de liberté » sera placée sous le signe de la résistance, de l’engagement et de la liberté !

Le samedi 13 décembre 2025

de 17h30 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

