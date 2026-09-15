Une journée autour du Burn-out Centre Armonia Quimperlé
samedi 3 octobre 2026 · Centre Armonia · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Une journée autour du Burn-out
Centre Armonia 89 Rue du Couëdic Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:30:00
fin : 2026-10-03 17:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Conférence sur la prévention du burn-out 10h/12h – Intervenants : psychologue, réflexologue, naturopathe, art-thérapeute.
Ateliers 14h/17h30 (Relaxation guidée – Soins découverte réflexologie / massages – Réduire son stress avec les plantes – S’apaiser avec l’art-thérapie).
Places limitées à 20 personnes – 40€ la journée
Renseignements et réservations : 0651770550 / 0642412461. .
Centre Armonia 89 Rue du Couëdic Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 42 41 24 61
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English :
L’événement Une journée autour du Burn-out Quimperlé a été mis à jour le 2026-09-11 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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