Une journée autour du patrimoine de Brugairolles Place de l’église Brugairolles

Une journée autour du patrimoine de Brugairolles Dimanche 21 septembre, 15h00 Place de l’église Aude

Gratuit. Sans réservation.

Fêtez le patrimoine à Brugairolles !

15h00 – Promenade autour du village

Découvrez les richesses paysagères et patrimoniales de Brugairolles au fil d’une balade conviviale.

15h00 – 19h00 – Stands de livres et rencontres avec des écrivains locaux

Littérature en partage avec les auteurs de la région.

16h30 – Conférence de Richard Audabram : « Brugairolles et son histoire »

Un éclairage passionnant sur le passé du village, ses figures et ses évolutions.

Place de l’église Place de l’église 11300 Brugairolles Brugairolles 11300 Aude Occitanie 06 82 18 62 97 Petit village de l’Aude situé près de Limoux. Place forte protestante pendant les guerres de religion Parkings

© Janucsz Trzepizur