UNE JOURNÉE AVEC BREL Concert et Ciné Manufacture des Tabacs, SEW Morlaix

Morlaix

UNE JOURNÉE AVEC BREL Concert et Ciné

Manufacture des Tabacs, SEW 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:00:00

fin : 2026-04-19 19:00:00

Date(s) :

2026-04-19

La Salamandre vous propose une double programmation autour de Jacques Brel. Brel chanteur bien sûr, mais aussi Brel acteur.

15H CONCERT AMI, REMPLIS MON VERRE

Brel disait Une chanson, c’est fait non pas pour être chantée, mais pour être racontée aux gens. Et si tout mon corps n’aide pas ce texte, ce n’est pas une chanson . Voilà ce qui inspire Dominique Babilotte lorsqu’il reprend le répertoire du grand Jacques. Avec Patrick Fournier à l’accordéon et Eric Richard au piano, Dominique Babilotte au chant, met en scène et interprète dix-neuf chansons de Jacques Brel. Dans un décor de bistrot, cher à l’artiste, les trois complices parcourent un peu de l’histoire de Brel à travers ses propres chansons ses amours, ses amitiés, ses révoltes. Une approche fidèle et respectueuse jouée avec sincérité et virtuosité. Le récital sera suivi par la projection d’un film dans lequel on retrouvera Jacques Brel comédien.

17H FILM MON ONCLE BENJAMIN

Dans la France d’avant la Révolution française, Benjamin Rathery est médecin de campagne doublé d’un bon vivant. Volontiers frondeur, il s’attaque aux noblions, frôle les galères et chavire les coeurs.

Les réservations en pré-vente se font via le site de La Salamandre ou à l’accueil du cinéma aux heures d’ouverture. .

Manufacture des Tabacs, SEW 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : UNE JOURNÉE AVEC BREL Concert et Ciné

L’événement UNE JOURNÉE AVEC BREL Concert et Ciné Morlaix a été mis à jour le 2026-04-02 par OT BAIE DE MORLAIX