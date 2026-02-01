UNE JOURNÉE AVEC CHOPIN Lunel
7 février 2026 à 17 h 30 et 20 h 30
Tout public Entrée libre dans la limite des places disponibles
Tour à tour pianiste, conteur et pédagogue, Bastien Crocq emmène le public à la rencontre d’un art, d’une époque, d’une personnalité. Quelle meilleure façon de découvrir le piano
et la musique romantique que de passer une journée en compagnie de Frédéric Chopin ?
Bastien Crocq met la musique classique à portée des enfants et vous propose un double évènement pour (re)découvrir la musique de Frédéric Chopin à partir de 17h30, salon de musique avec la participation des élèves de l’école de musique de Lunel, suivi, à 20h30 d’un récital (Polonaises, Etudes, Grande Valse brillante, Scherzo…). .
English :
february 7, 2026 ? at 5:30 p.m. and 8:30 p.m
Espace Castel
Tel: 04 67 87 83 94
Open to the public ? Free admission, subject to availability
