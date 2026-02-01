UNE JOURNÉE AVEC CHOPIN Lunel

UNE JOURNÉE AVEC CHOPIN

7 février 2026 à 17 h 30 et 20 h 30

Espace Castel

Tél 04 67 87 83 94

Tout public Entrée libre dans la limite des places disponibles

Tour à tour pianiste, conteur et pédagogue, Bastien Crocq emmène le public à la rencontre d’un art, d’une époque, d’une personnalité. Quelle meilleure façon de découvrir le piano

et la musique romantique que de passer une journée en compagnie de Frédéric Chopin ?

Bastien Crocq met la musique classique à portée des enfants et vous propose un double évènement pour (re)découvrir la musique de Frédéric Chopin à partir de 17h30, salon de musique avec la participation des élèves de l’école de musique de Lunel, suivi, à 20h30 d’un récital (Polonaises, Etudes, Grande Valse brillante, Scherzo…). .

173 Rue Marx Dormoy Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 94

English :

february 7, 2026 ? at 5:30 p.m. and 8:30 p.m

Espace Castel

Tel: 04 67 87 83 94

Open to the public ? Free admission, subject to availability

