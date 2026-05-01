Une journée avec les Gravelots Route des Salines Bricqueville-sur-Mer

Bricqueville-sur-Mer

Une journée avec les Gravelots

Route des Salines Parking des Salines Bricqueville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 16:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Matin stand d’information sur les Gravelots qui nichent sur les plages.

Après-midi sortie nature pour en apprendre plus sur les oiseaux des plages. .

Route des Salines Parking des Salines Bricqueville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 6 79 48 81 81 gravelots-manche-ouest@gonm.org

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English : Une journée avec les Gravelots

L’événement Une journée avec les Gravelots Bricqueville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Granville Terre et Mer