Une journée avec les Gravelots Route des Salines Bricqueville-sur-Mer
Une journée avec les Gravelots Route des Salines Bricqueville-sur-Mer samedi 23 mai 2026.
Bricqueville-sur-Mer
Une journée avec les Gravelots
Route des Salines Parking des Salines Bricqueville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 16:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Matin stand d’information sur les Gravelots qui nichent sur les plages.
Après-midi sortie nature pour en apprendre plus sur les oiseaux des plages. .
Route des Salines Parking des Salines Bricqueville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 6 79 48 81 81 gravelots-manche-ouest@gonm.org
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English : Une journée avec les Gravelots
L’événement Une journée avec les Gravelots Bricqueville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Granville Terre et Mer
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