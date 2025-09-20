Une journée chez les Augustines Chapelle Notre-Dame de Gwirmané Bon Repos sur Blavet

Une journée chez les Augustines Chapelle Notre-Dame de Gwirmané Bon Repos sur Blavet samedi 20 septembre 2025.

Une journée chez les Augustines 20 et 21 septembre Chapelle Notre-Dame de Gwirmané Côtes-d’Armor

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Des laudes aux vêpres, les membres de l’association Sous les chênes de Corot, présents à la chapelle de Gwirmané en Perret, posent un regard sur une journée de la vie des soeurs de la communauté des Augustines. L’exposition présentera des robes traditionnelles et des tenues inspirées et créées pour l’événement. Textes, objets, photographies et films seront exposés.

Chapelle Notre-Dame de Gwirmané Chapelle Notre-Dame 22570 Perret Bon-Repos-sur-Blavet Bon Repos sur Blavet 22570 Perret Côtes-d’Armor Bretagne https://www.bonrepossurblavet.bzh/patrimoine-religieux/ http://www.lacdeguerledan.com/fiche/detail/2173/Decouvrir~Le-patrimoine~Le-patrimoine-bati/chapelle-gwirmane

Des laudes aux vêpres, les membres de l’association _Sous les chênes de Corot_, présents à la chapelle de Gwirmané en Perret, posent un regard sur une journée de la vie des soeurs de la communauté et…

Michel Langle