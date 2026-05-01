Une journée chez les Escargots des Julien Les escargots des Julien Neure

Neure

Une journée chez les Escargots des Julien

Les escargots des Julien Champ Chapeau Neure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

L’exploitation Les Escargots des Julien ouvrira grand ses portes, pour une journée festive placée à la découverte du terroir.

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Les escargots des Julien Champ Chapeau Neure 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 45 89 86 lesescargotsdesjulien@gmail.com

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English :

Les Escargots des Julien will be opening its doors to the public for a festive day of local discoveries.

L’événement Une journée chez les Escargots des Julien Neure a été mis à jour le 2026-05-12 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région