Une journée chez les Escargots des Julien Les escargots des Julien Neure
Une journée chez les Escargots des Julien Les escargots des Julien Neure samedi 23 mai 2026.
Neure
Une journée chez les Escargots des Julien
Les escargots des Julien Champ Chapeau Neure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
L’exploitation Les Escargots des Julien ouvrira grand ses portes, pour une journée festive placée à la découverte du terroir.
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Les escargots des Julien Champ Chapeau Neure 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 45 89 86 lesescargotsdesjulien@gmail.com
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English :
Les Escargots des Julien will be opening its doors to the public for a festive day of local discoveries.
L’événement Une journée chez les Escargots des Julien Neure a été mis à jour le 2026-05-12 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région