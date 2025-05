Une journée chez Luma 2ème édition – Zone Ordokian Saint-Palais, 1 juin 2025 11:00, Saint-Palais.

Pyrénées-Atlantiques

Une journée chez Luma 2ème édition Zone Ordokian 95 ainaren karrika Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-06-01 11:00:00

fin : 2025-06-01 17:00:00

2025-06-01

C’est la deuxième édition d’une journée chez brasserie Luma !

Pour l’occasion, la brasserie accueille la crémerie Divine croûte avec assiettes de fromages et la poissonnerie Etchegaray avec plateaux de fruits de mer et Paella.

Une belle sélection de vins nat’, des tapas et nos bières seront aussi de la partie.

Pour l’ambiance musicale nous vous proposons un petit concert en terrasse.

Un petit espace pour les enfants est mis à disposition.

Bigarren edisioa luma garagardotegian! Okasionako gaztandegia @divinecroute eta Etchegaray arraindegia berriz gomitatzen du.

Edateko, ardo naturalak eta garagardoak, jateko, gasna, itsas fruituak eta PAELLA.

Kontzertu bat ere izanen da Matthieu Bertrane gitar jolearekin.

Espazio ttipi bat izanen da ere haurrentzat. .

Zone Ordokian 95 ainaren karrika

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 23 41 56

