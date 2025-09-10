Une journée complice à la bergerie Mézos

310 Avenue de la Gare Mézos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Dans le cadre du Fonds National Parentalité (FNP), l’association a le plaisir de proposer plusieurs journées spéciales à vivre en famille

?? Journées complices à la bergerie Balade et atelier tissage

Les 10 et 27 septembre de 9h à 17h

?? 310 avenue de la Gare, Mézos (40)

Pour les enfants de 6 à 18 ans

??Journée complice à la bergerie Balade et atelier bâton de berger

Le 17 septembre de 9h à 17h

?? 310 avenue de la Gare, Mézos (40)

Pour les enfants de 3 à 18 ans

Informations pratiques

Groupe limité à 10 personnes

Gratuit sur inscription obligatoire

Déjeuner et goûter offerts

Une journée pour

Se reconnecter à la nature et aux animaux

Partager un moment de complicité entre parent et enfant

Prendre le temps d’être ensemble, autrement .

310 Avenue de la Gare Mézos 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 48 36 76 untroupeaupourlavie@gmail.com

