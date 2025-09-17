Une journée complice à la bergerie Mézos
Une journée complice à la bergerie Mézos mercredi 17 septembre 2025.
Une journée complice à la bergerie
310 Avenue de la Gare Mézos Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-17
fin : 2025-09-17
Date(s) :
2025-09-17
?? Journées complices à la bergerie Balade et atelier tissage
Les 10 et 27 septembre de 9h à 17h
?? 310 avenue de la Gare, Mézos (40)
Pour les enfants de 6 à 18 ans
??Journée complice à la bergerie Balade et atelier bâton de berger
Le 17 septembre de 9h à 17h
?? 310 avenue de la Gare, Mézos (40)
Pour les enfants de 3 à 18 ans
Informations pratiques
Groupe limité à 10 personnes
Gratuit sur inscription obligatoire
Déjeuner et gouter offerts
Une journée pour
Se reconnecter à la nature et aux animaux
Partager un moment de complicité entre parent et enfant
Prendre le temps d’être ensemble, autrement .
310 Avenue de la Gare Mézos 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 48 36 76 untroupeaupourlavie@gmail.com
English : Une journée complice à la bergerie
German : Une journée complice à la bergerie
Italiano :
Espanol : Une journée complice à la bergerie
L’événement Une journée complice à la bergerie Mézos a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Mimizan