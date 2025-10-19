Une journée de balade dans les pas de Kourtney Roy palais des arts et des congrès Vannes

Une journée de balade dans les pas de Kourtney Roy Dimanche 19 octobre, 10h00 palais des arts et des congrès Morbihan

accès libre

Début : 2025-10-19T10:00:00 – 2025-10-19T17:00:00

Fin : 2025-10-19T10:00:00 – 2025-10-19T17:00:00

Une balade à plusieurs voix, en car, de 10h à 17h à Vannes, Arradon, Carnac et Brech pour découvrir six édifices photographiés par Kourtney Roy, photographe franco-canadienne, qui dresse un superbe panorama de l’architecture depuis les années 50 : le Palais des Arts de Vannes, la base nautique d’Arradon, le yacht Club de Carnac ou encore la chapelle de Brech.

Départ du Palais des arts de Vannes à 10h, retour à 17h. Prévoir un pique-nique.

En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire d’Auray Quiberon Terre Atlantique.Prévoir un pique-nique.

En lien avec l’exposition ExtraOrdinaire présentée à l’Hôtel de Limur 31 rue Thiers à Vannes jusqu’au 29 mars 2026.

palais des arts et des congrès place de Bretagne 56000 Vannes Vannes 56000 Nord – Gare Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.ciap-limur.bzh/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 97 44 52 02 »}]

