Une journée de concerts à Puget-Théniers, Place Adolphe Conil, Puget-Théniers
Une journée de concerts à Puget-Théniers, Place Adolphe Conil, Puget-Théniers dimanche 21 juin 2026.
Une journée de concerts à Puget-Théniers Dimanche 21 juin, 11h00 Place Adolphe Conil Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:30:00+02:00
44ème FÊTE DE LA MUSIQUE
2 Scènes / 5 Groupes
Venez fêter la Musique à Puget-Théniers !
- 11h00-12h30 : CAROLE AVRILE – Chanson française > Scène Sanya
- 13h00-15h00 : THE CRAZY WARREN BAND – Rock’N’Roll > Scène Coste
- 15h30-17h30 : DOUS DE DOUS – Bal trad > Scène Sanya
- 18h00-20h00 : UTOPIK – Ska Rock > Scène Coste
- 20h30-22h30 : FOX – Rock > Scène Sanya
Place Adolphe Conil Place Adolphe Conil – 06260 Puget-Théniers Puget-Théniers 06260 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
44ème FÊTE DE LA MUSIQUE
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