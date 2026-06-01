Une journée de concerts à Puget-Théniers, Place Adolphe Conil, Puget-Théniers

Une journée de concerts à Puget-Théniers Dimanche 21 juin, 11h00 Place Adolphe Conil Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:30:00+02:00

44ème FÊTE DE LA MUSIQUE

2 Scènes / 5 Groupes

Venez fêter la Musique à Puget-Théniers !

11h00-12h30 : CAROLE AVRILE – Chanson française > Scène Sanya

13h00-15h00 : THE CRAZY WARREN BAND – Rock’N’Roll > Scène Coste

15h30-17h30 : DOUS DE DOUS – Bal trad > Scène Sanya

18h00-20h00 : UTOPIK – Ska Rock > Scène Coste

20h30-22h30 : FOX – Rock > Scène Sanya

Place Adolphe Conil Place Adolphe Conil – 06260 Puget-Théniers Puget-Théniers 06260 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

44ème FÊTE DE LA MUSIQUE

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