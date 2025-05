UNE JOURNÉE DE PLANTATION À L’OASIS CITADINE – Montpellier, 24 mai 2025 07:00, Montpellier.

Hérault

UNE JOURNÉE DE PLANTATION À L’OASIS CITADINE Rue de la Mogère Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Rejoins-nous pour une journée de plantation à l’Oasis Citadine !

Le samedi 24 mai de 10h à 17h

Rejoins-nous pour une journée de plantation à l’Oasis Citadine !

Le samedi 24 mai de 10h à 17h

Au programme

Tous les jolis plants de la serre nous attendent pour rejoindre le jardin préparation du sol, plantations et arrosage !

Repas partagé le midi (chacun.e apporte un petit plat à partager)

Évènement ouvert à tous.tes et gratuit, inscriptions recommandées

N’oublie pas ton chapeau et ta crème solaire, on vous attend nombreux.ses ! .

Rue de la Mogère

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Join us for a day of planting at the Oasis Citadine!

Saturday, May 24, 10 a.m. to 5 p.m

German :

Schließe dich uns an, um einen Tag lang in der Stadtoase zu pflanzen!

Am Samstag, den 24. Mai von 10 bis 17 Uhr

Italiano :

Unitevi a noi per una giornata di semina all’Oasi Citadine!

Sabato 24 maggio dalle 10.00 alle 17.00

Espanol :

¡Únase a nosotros para un día de siembra en el Oasis Citadine!

Sábado 24 de mayo de 10:00 a 17:00

L’événement UNE JOURNÉE DE PLANTATION À L’OASIS CITADINE Montpellier a été mis à jour le 2025-05-21 par 34 OT MONTPELLIER