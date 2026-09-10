Une journée de vacances avec Gigi la souris, Musée des beaux-arts, Rennes

Informations pratiques

Une journée de vacances avec Gigi la souris Dimanche 13 septembre, 10h30 Musée des beaux-arts Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T10:30:00+02:00 – 2026-09-13T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-13T10:30:00+02:00 – 2026-09-13T11:15:00+02:00

Une visite théâtralisée où les enfants découvrent les œuvres en compagnie de la marionnette Gigi la souris pour un voyage ludique et imaginaire.

Le site du Musée des beaux-arts de Rennes situé Quai Zola propose un panorama de l’histoire de l’art depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Des expositions temporaires valorisent et complètent régulièrement les collections structurées autour de trois axes : un cabinet de curiosités enrichi au fil du temps, un fonds de peintures anciennes et un ensemble d’art moderne et contemporain.

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (15 enfants max. et 1 accompagnateur max. par enfant). Pour réserver, cliquez sur le lien : https://my.weezevent.com/une-journee-de-vacances-avec-gigi-la-souris

Un accompagnateur par enfant est automatiquement comptabilisé lors de la réservation.

Musée des beaux-arts 20 Quai Emile Zola Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 62 17 45 »}, {« type »: « email », « value »: « mba-reservations@ville-rennes.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mba.rennes.fr/ »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Une journu00e9e de vacances avec Gigi la souris », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/une-journee-de-vacances-avec-gigi-la-souris », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}}, « link »: « https://my.weezevent.com/une-journee-de-vacances-avec-gigi-la-souris »}]

Une visite théâtralisée où les enfants découvrent les œuvres en compagnie de la marionnette Gigi la souris pour un voyage ludique et imaginaire. Exposition

Musée des beaux-arts de Rennes