Une journée découverte dans le monde fascinant des abeilles, 5 Chem. de Baroutet, 31700 Daux, France, Daux

Informations pratiques

Une journée découverte dans le monde fascinant des abeilles 18 juillet et 16 août 5 Chem. de Baroutet, 31700 Daux, France Haute-Garonne

Tarifs : journée découverte dans le monde fascinant des abeilles 110€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T11:00:00+02:00 – 2026-07-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-08-16T11:00:00+02:00 – 2026-08-16T18:30:00+02:00

Journée découverte du mondes abeilles dans notre rucher près de Toulouse.

En toute sécurité les visiteurs ouvriront les ruches, apprendrons comment gérer une ruche et dégusteront les produits de la ruche. Une expérience unique et inoubliable.

Le programme de votre journée :

Matinée : apports théoriques et gestion du rucher : nous débuterons par un module complet sur la biologie de l’abeille mellifère (Apis mellifera). Au-delà de l’organisation sociale, nous aborderons la gestion sanitaire des ruches, les cycles de miellée et les enjeux environnementaux auxquels font face nos colonies. C’est le moment idéal pour poser toutes vos questions et comprendre les défis de l’apiculture d’aujourd’hui.

Après-midi : immersion pratique et gestes techniques : après un temps de pause déjeuner, place à l’action ! Équipés de vos vareuses, nous passerons l’après-midi au rucher. Vous manipulerez le matériel (enfumoir, lève-cadre) et participerez activement à l’ouverture de plusieurs ruches. Vous apprendrez à évaluer la santé d’une colonie, repérer la reine, inspecter le couvain et gérer les hausses. C’est une immersion totale où vous découvrirez la réalité du terrain, en toute sécurité et à votre rythme.

Clôture : dégustation et échange : pour finir la journée, nous nous retrouverons autour d’une dégustation commentée de nos différents miels et produits de l’apithérapie. Ce sera l’occasion de faire le bilan de vos observations et de savourer le fruit du travail de nos abeilles.

Durée : 7h30

Activité organisée par Delphine – Apiculteur

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/une-journee-decouverte-dans-le-monde-fascinant-des-abeilles-9681

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Vous souhaitez aller plus loin et vivre pleinement le quotidien d’un apiculteur ? Cette journée complète est conçue comme une véritable immersion dans notre métier. Entre théorie approfondie et pratiq