Une journée dédiée à la préparation des prochains forums de recrutement Point Paris Emploi QJ – Quartier Jeunes Paris lundi 20 octobre 2025.

Lundi 20 octobre : Cap sur l’Emploi : préparez-vous pour les prochains forums de recrutement !

Cette journée est dédiée aux personnes en recherche d’emploi pour qu’elles puissent se préparer aux prochains forums de recrutement (les jeudi 6 & vendredi 7 novembre 2025 : Forum Paris Pour l’Emploi sur la place la Concorde et le mardi 18 novembre 2025 : Forum organisé par France Travail, dédié aux personnes en situation de handicap à Quartier Jeunes.)

A cette occasion deux ateliers sont proposés, sous condition d’inscription :

Atelier de Yoga

(Atelier 1 de 10h30 à 12h / Atelier 3 de 14h30 à 16h) :

Durant 1h30, les participant.e.s découvriront des exercices corporels doux en position assise et des techniques de respiration pour maîtriser leur stress et se préparer à rencontrer des recruteurs. Ces techniques sont faciles à reproduire quelques minutes avant les forums ou entretiens d’embauche.

Atelier coaching en image

(Atelier 2 de 10h30 à 12h30 / Atelier 4 de 14h30 à 16h30):

Durant 2h, les participant.e.s pourront renforcer leurs estime et confiance, tout en travaillant sur leur image afin de mettre en lumière leur personnalité et leurs atouts, lorsqu’ils.elles se présenteront devant un recruteur dans les prochains forums.

Inscription obligatoire avant le jeudi 16 octobre 2025 : par email (en précisant le numéro de l’atelier souhaité et votre nom et prénom )à ppe-qj@missionlocaledeparis.fr

Également pas téléphone au : 01 44 76 65 50ou directement au Point Paris Emploi Quartier Jeunes

Inscription auprès de votre Point Paris Emploi le plus proche de chez vous

* En communiquant vos coordonnées, vous accepter d’être contacté par les Points Paris Emploi ou par un tiers désigné par eux.

Les

données personnelles seront conservées jusqu’au lendemain de l’atelier,

ne feront l’objet d’aucune autre utilisation et seront collectées par

les Points Paris Emploi et éventuellement la Cité des Métiers de Paris,

ainsi que ses partenaires. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de

modification et de suppression, directement auprès de Point Paris

Emploi.

Partenariats

La Mission Locale de Paris () La Mission Locale de Paris s’adresse à tous les jeunes de 16 à 25

ans qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi, à la formation

ou à l’autonomie. Via ses 6 sites à travers Paris, la Mission Locale de Paris propose un accompagnement personnalisé aux jeunes de 16 à 25 ans dans leurs besoins sociaux, scolaires et familiaux. Retrouvez toutes les informations sur la Mission Locale de Paris et les adresses de ses sites ici

Morphology () Morphology vous accompagne dans le développement d’une image corporelle positive, pour gagner en confiance et vous révéler. Retrouvez toutes les informations à propos de Morphology ici

Yoga Nour () Depuis 2019, Nour œuvre pour l’inclusion par le sport des publics précaires et vulnérables. L’association intervient principalement au sein de structures sociales ou médico-sociales en Ile-de-France et en régions. Son objectif ? Rendre accessible les bienfaits de la pratique physique sur la santé physique et mentale. A travers ses cours ludiques et collectifs, l’association favorise aussi le lien social des personnes les plus isolées. Retrouvez l’actualité de Yoga Nour ici

Les Points Paris Emploi

Les Points Paris Emploi (PPE) sont des sites labellisés par la ville de Paris, qui offrent un service d’accueil, d’information et d’orientation généraliste à destination de tous.tes les Parisien.ne.s en recherche d’emploi, de réorientation professionnelle ou de formation. Véritables portes d’entrée vers l’ensemble de l’offre d’accompagnement locales les Points Paris Emploi orientent les usager.ère.s vers les actions, les ressources et les lieux les plus pertinents en fonction de leur recherche. Retrouvez toutes les infos des Points Paris Emploi et le programme d’ateliers mensuel ici.

Du Yoga et du coaching en image pour booster votre efficacité et vous aider à appréhender en toute sérénité les prochains forums de recrutement !

Le lundi 20 octobre 2025

de 10h30 à 16h30

gratuit Public adultes.

Point Paris Emploi QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris

+33144766550 ppe-qj@missionlocaledeparis.fr