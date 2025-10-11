Une journée dédiée à Raf Vallone Espace culturel Saint-Exupéry Marignane

Une journée dédiée à Raf Vallone

Samedi 11 octobre 2025.

14h projection Thérèse Raquin

17h projection Obsession . Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Un après-midi dédié à Raf Vallone vous est proposé par le cinéma St Exupéry avec la présence de M. Saverio Vallone, acteur et metteur en scène fils de Raf Vallone.

Au programme

– 14h projection du film Thérèse Raquin avec Simone Signoret Intervention de Saverio Vallone

– 17h projection du film Obsession avec Michèle Morgan

C’est l’occasion de voir deux grands films avec de grands acteurs ! .

Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 64

English :

An afternoon dedicated to Raf Vallone is proposed by the cinema St Exupéry with the presence of Mr. Saverio Vallone, actor and director son of Raf Vallone.

German :

Ein Raf Vallone gewidmeter Nachmittag wird Ihnen vom Kino St Exupéry angeboten, mit der Anwesenheit von Herrn Saverio Vallone, Schauspieler und Regisseur, Sohn von Raf Vallone.

Italiano :

Il cinema St Exupéry organizza un pomeriggio dedicato a Raf Vallone con la presenza di Saverio Vallone, attore e regista, figlio di Raf Vallone.

Espanol :

El cine St Exupéry organiza una tarde dedicada a Raf Vallone con la presencia del Sr. Saverio Vallone, actor y director, hijo de Raf Vallone.

