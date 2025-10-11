Une journée dédiée à Raf Vallone Espace culturel Saint-Exupéry Marignane
Une journée dédiée à Raf Vallone Espace culturel Saint-Exupéry Marignane samedi 11 octobre 2025.
Une journée dédiée à Raf Vallone
Samedi 11 octobre 2025.
14h projection Thérèse Raquin
17h projection Obsession . Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône
Un après-midi dédié à Raf Vallone vous est proposé par le cinéma St Exupéry avec la présence de M. Saverio Vallone, acteur et metteur en scène fils de Raf Vallone.
Au programme
– 14h projection du film Thérèse Raquin avec Simone Signoret Intervention de Saverio Vallone
– 17h projection du film Obsession avec Michèle Morgan
C’est l’occasion de voir deux grands films avec de grands acteurs ! .
Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 64
English :
An afternoon dedicated to Raf Vallone is proposed by the cinema St Exupéry with the presence of Mr. Saverio Vallone, actor and director son of Raf Vallone.
German :
Ein Raf Vallone gewidmeter Nachmittag wird Ihnen vom Kino St Exupéry angeboten, mit der Anwesenheit von Herrn Saverio Vallone, Schauspieler und Regisseur, Sohn von Raf Vallone.
Italiano :
Il cinema St Exupéry organizza un pomeriggio dedicato a Raf Vallone con la presenza di Saverio Vallone, attore e regista, figlio di Raf Vallone.
Espanol :
El cine St Exupéry organiza una tarde dedicada a Raf Vallone con la presencia del Sr. Saverio Vallone, actor y director, hijo de Raf Vallone.
