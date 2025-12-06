Une Journée Ensemble pour l’AFM Téléthon Salle des fêtes Virelade Virelade Samedi 6 décembre, 10h00 animations accès don libre

La Mairie de Virelade, son CCAS, son CMJ et ses associations organisent une journée avec de nombreuses animations au profit de l’AFM Téléthon. Une soirée couscous et Karaoké est également proposée.

**La Mairie de Virelade, son CCAS, son Conseil Municipal des Jeunes et ses associations s’associent pour créer une journée événement au profit du Téléthon.**

Afin de récolter un maximum de dons au profit du Téléthon, des manifestations diverses vous seront proposées tout au long de la journée. Chacun devrait pouvoir ainsi y trouver une animation qui lui plaît et toutes ces animations seront accessibles en dons libres, afin que chacun puissent y participer à hauteur de ses moyens.

Au programme du samedi 6 décembre :

**10 h – Marche Télétho**n – RDV devant Salle des fêtes : Une marche proposée par l’association Temps Libre Vireladais à travers la commune

**10 h – Concours de Belote** – Salle des fêtes : En solo, en famille, entre amis, tout le monde est le bienvenu pour participer à ce concours de belote proposé par l’association Temps Libre Vireladais

**De 10 h et 12 h – Pickleball en musique** – Complexe Sportif Paul Faubet : Amateur ou pro, venez participer et/ou découvrir ce nouveau sport en vogue, le Pickleball et le tout en musique, animation proposée par le Tennis Club du Rieufret !

**12 h – Repas** – Salle des fêtes : retrouvons-nous pour une pause repas avec, au menu, des grillades et une dégustation de gibiers, accompagnés de frites et des crêpes faites maison en dessert. Ce repart vous sera proposé par la Société de Chasse, l’association Temps Libre Vireladais et le CCAS de Virelade.

**de 14 h à 18 h – Motos & Voitures de collection et de prestige** – Parc de la Mairie : des propriétaires de la région vous feront découvrir leurs motos ou voiture de collection et de prestige : Harley Davidson, 2CV, Austin Mini, Mazda MXS, Dodge Challenger, BMW E30… que de belles choses à voir et pas que ! Vous pourrez vous prendre en photo et peut-être, suivant les propriétaires, faire un tour dans ces véhicules d’exception. Vous souhaitez présenter votre véhicule ? Contacter Adélaïde au 06.27.31.57.99

**14 h 30 – Initiation danses de couple** – Salle des fêtes de Virelade : l’association 2 Pas de Danse vous invite à venir découvrir la danse de couple à travers un cours ouvert à tous, ou simplement pour admirer les danseurs .

**de 15 h 30 à 17 h – Jeux de société** – Salle des fêtes de Virelade : Il n’y a pas d’âge pour jouer aux jeux de société. De nombreux jeux seront disponibles à la salle des fêtes pour passer un bon moment. Les jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes seront présents pour vous aider, si besoin, ou jouer avec vous !

**17 h 00 – Théâtre Espagnol « En el camino del Juslibol »** : Une pièce de théâtre en espagnol pour découvrir la beauté de la langue sous un autre format, à la salle des fêtes de Virelade, proposée par l’association Avirbol.

**17 h 30 – Conférence sur l’Espagne « Un pequeño recorrido en Españae »** : Découvrez ou redécouvrez l’Espagne en venant assister à la conférence présentée par PACO, à la salle des fêtes de Virelade, de l’association Avirbol

**18 h – Démonstration de Danse Sévillane** – Salle des fêtes de Virelade : un plaisir pour les yeux vous attend avec cette démonstration de danse espagnole haute en couleur et en musique, proposée par les associations Avirbol et E’vidanse

**18 h 45 – Sets Musicaux** – Salle des fêtes de Virelade : la soirée continue avec des sets de musique et la venue de jeune talents très prometteur à découvrir ou redécouvrir de l’école de musique La Clé des Vignes.

**20 h – Repas Couscous** – Salle des fêtes de Virelade : La Mairie de Virelade vous proposera de déguster un excellent couscous (payant) dont 1 € sera reversé à l’AFM Téléthon. Nous comptons donc sur vous pour venir nombreux ! Merci de venir avec votre assiette et vos couverts pour, en plus, faire un geste pour la planète. Réservation possible au 06.27.31.57.99

**21 h – Soirée Karaoké** – Salle des fêtes de Virelade : L’événement se clôturera par une soirée sous le signe du chant avec un Karaoké, proposée par l’association Les Loges Virelart’daise. Venez chanter avec nous les plus belles chansons françaises et nous faire découvrir votre voix. Ambiance garantie !

**Présence d’une buvette toute la journée avec : vin chaud, café, chocolat chaud, boissons et crêpes !**

**Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter la Mairie de Virelade par mail à [mairie@virelade.fr](mailto:mairie@virelade.fr) ou l’élue en charge de l’événement à Virelade au 06.27.31.57.99**

