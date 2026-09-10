Une journée entre arts et patrimoine au cœur des Cerqueux-Sous-Passavant, Jardin de sculptures Vaugel-Vaccarella, Lys-Haut-Layon

Informations pratiques

Une journée entre arts et patrimoine au cœur des Cerqueux-Sous-Passavant Dimanche 20 septembre, 14h00 Jardin de sculptures Vaugel-Vaccarella Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Arts vivants, sculpture, peinture, musique, théâtre et patrimoine seront à l’honneur à l’occasion de cette journée placée sous le signe de la création et de la convivialité.

Rendez-vous au Jardin de Sculpture Vaugel-Vaccarella, à la salle communale du Petit Anjou et au restaurant Fleur de Sel pour découvrir le travail des artistes et l’histoire du village à travers une programmation riche et variée.

Au programme :

14h00 : ouverture du bar au restaurant « Fleur de Sel »

14h30 : ouverture du Jardin de Sculpture et de la salle communale du Petit Anjou

Mot de remerciement au village dans le Jardin Vaugel-Vaccarella

Lecture de poème

Vin d’honneur offert par la municipalité

Démonstration musicale dans le jardin par Pierre Lesaffre

15h30 : visite libre de la salle communale et découverte d’une exposition consacrée aux souvenirs du village, à son histoire et aux œuvres d’élèves

16h00 : démonstration théâtrale dans le jardin par le Foyer Culturel Laïque « Pour de Rire et Pour de Vrai »

16h30 : Démonstration de sculpture par Martine Vaugel, avec Céline Raïss comme modèle

17h00 : animation musicale par le groupe « POGO », suivie d’un bœuf musical dans le jardin

18h30 : fermeture du Jardin Vaugel-Vaccarella et de la salle du Petit Anjou

Tout au long de l’après-midi, les visiteurs pourront également profiter d’une visite libre de l’église Saint-Martin, de 14h à 18h30.

Une belle occasion de découvrir autrement le village, son patrimoine et les talents artistiques qui l’animent, dans une ambiance conviviale et ouverte à tous.

Jardin de sculptures Vaugel-Vaccarella Jardin de sculptures Vaugel-Vaccarella, commune déléguées des Cerqueux-sous-Passavant, 49310 Lys-Haut-Layon Lys-Haut-Layon 49310 Les Cerqueux-sous-Passavant Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241758060 http://lyshautlayon.fr 14h30 : Inauguration et vin d’honneur

15h : Lecture d’un poème de Baudelaire, par Marine et Heidi, puis Démonstration musicale par Pierre Lesaffre

16h : Démonstration théâtrale par le FCL

16h30 : Démonstration de sculpture par Martine Vaugel

17h : Concert de POGO et un bœuf musical

Arts vivants, sculpture, peinture, musique, théâtre et patrimoine seront à l’honneur à l’occasion de cette journée placée sous le signe de la création et de la convivialité.

©Association Vaugel-Vaccarella