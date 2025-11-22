Une journée japonaise au musée Champollion, les écritures du monde à Figeac Figeac

Une journée japonaise au musée Champollion, les écritures du monde à Figeac

Musée Champollion, place Champollion Figeac Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Dans le cadre de son exposition temporaire Japon, histoire de caractères , le musée vous propose une journée sous le signe du Japon. Cet évènement, animé par des artistes et créateurs japonais, vous permettra de vous initier à la culture japonaise. .

Musée Champollion, place Champollion Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 31 08 accueil1musee@ville-figeac.fr

As part of its temporary exhibition Japon, histoire de caractères (Japan, a history of characters), the museum invites you to spend a day with a Japanese theme

Im Rahmen seiner Sonderausstellung Japan, Geschichte der Schriftzeichen bietet Ihnen das Museum einen Tag im Zeichen Japans an

Nell’ambito della mostra temporanea Japon, histoire de caractères (Giappone, una storia di caratteri), il museo organizza una giornata dedicata al Giappone

En el marco de su exposición temporal Japon, histoire de caractères (Japón, historia de caracteres), el museo organiza una jornada dedicada a Japón

