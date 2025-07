Une journée pour apprivoiser ses émotions Saint-Denis-le-Vêtu

Une journée pour apprivoiser ses émotions Saint-Denis-le-Vêtu samedi 2 août 2025 10:00:00.

Une journée pour apprivoiser ses émotions

5 Lieu-dit Brucourt Saint-Denis-le-Vêtu Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 10:00:00

fin : 2025-08-02 17:00:00

Date(s) :

2025-08-02

Une journée pour apprivoiser ses émotions

Mieux les comprendre pour qu’elles redeviennent nos alliées: peur/colère/dégoût

Une journée pour apprivoiser ses émotions

Mieux les comprendre pour qu’elles redeviennent nos alliées: peur/colère/dégoût .

5 Lieu-dit Brucourt Saint-Denis-le-Vêtu 50210 Manche Normandie lenvoldepegase@gmail.com

English : Une journée pour apprivoiser ses émotions

A day to tame your emotions

Understand them better so that they become our allies once again: fear/anger/disgust

German :

Ein Tag, um seine Emotionen zu zähmen

Sie besser verstehen, damit sie wieder zu unseren Verbündeten werden: Angst/Wut/Ekel

Italiano :

Una giornata per domare le emozioni

Comprenderle meglio per farle tornare ad essere nostre alleate: paura/rabbia/disgusto

Espanol :

Un día para domar tus emociones

Comprenderlas mejor para que vuelvan a ser nuestras aliadas: miedo/rabia/disgusto

L’événement Une journée pour apprivoiser ses émotions Saint-Denis-le-Vêtu a été mis à jour le 2025-05-30 par Coutances Tourisme