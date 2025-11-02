Une journée pour écrire votre conte Rue Jehan Bazin Landerneau

Une journée pour écrire votre conte Rue Jehan Bazin Landerneau dimanche 2 novembre 2025.

Une journée pour écrire votre conte

Rue Jehan Bazin Manoir de Keranden Tiers-Lieu Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 14:00:00

fin : 2025-11-02 17:00:00

Date(s) :

2025-11-02

S’emparer de l’univers du conte pour clôturer un cycle, une année, une relation… Ou simplement pour travailler une question qui vous embête.

Venez tisser votre conte qui entremêle votre vécu et votre univers symbolique. Vous utiliserez l’univers du conte pour travailler, malaxer un problème qui vous encombre et repartir, votre conte sous le bras, plus légèr.e tout simplement !

Vous serez guidé.e pas à pas, aucun besoin d’avoir une pratique d’écriture. .

Rue Jehan Bazin Manoir de Keranden Tiers-Lieu Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 33 42 53 63

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Une journée pour écrire votre conte Landerneau a été mis à jour le 2025-10-10 par OT LANDERNEAU DAOULAS