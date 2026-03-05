UNE JOURNÉE POUR EUX ! ÉVÈNEMENT CANIN Palavas-les-Flots

UNE JOURNÉE POUR EUX ! ÉVÈNEMENT CANIN

De 9h30 à 17h Évènement canin organisé par l’association L’arche canine avec restauration sur place, tombola, concours et stands

De 9h30 à 12h Canicross caritatif de 1,2 km organisé par l’Arche canine dès 14 ans Tarif 5€

Parc des oliviers

Ouvert à tous et gratuit

L’Arche Canine organise sa première course de canicross !

Un événement sportif et convivial à partager avec votre chien.

Réservez vite votre place et venez relever le défi.

Le participant toute personne âgée de 14 ans ou plus peut s’inscrire !

Âge minimum du chien 18 mois

Pour garantir la sécurité et le bien-être des chiens, seuls les chiens âgés d’au moins 18 mois sont autorisés à participer. Laissons à ton loulou le temps de finir sa croissance avant de se lancer dans l’aventure !

Attention: chiens catégorisés interdits.

Veuillez bien lire toutes les mentions légales avant de prendre votre place pour participer à la course.

→ Clôture des inscriptions mercredi 4 mars à 23h❗️

✔️Conditions d’inscription

Je reconnais les risques inhérents à la pratique de la course proposée par L’Arche Canine, organisatrice.

Je reconnais avoir été prévenu(e) par les organisateurs concernant mes responsabilités en cas d’atteinte physique et concernant les actes du chien qui est sous ma garde.

En cas d’accident sur votre personne, sur votre chien ou sur un tiers, seule votre responsabilité civile sera engagée.

J’atteste avoir lu et m’engage à respecter le règlement de l’épreuve de L’Arche Canine, organisatrice.

Le règlement est disponible via le QR code de l’affiche et sur les flyers.

En m’inscrivant, j’accepte que des photos ou des films de moi et de mon chien soient utilisés (ou publiés sur les réseaux sociaux) .

Parc des oliviers Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34

English :

9.30am to 5pm: Canine event organized by the L?arche canine association, with on-site catering, tombola, competitions and stalls

9:30am to 12pm: 1.2 km charity canicross organized by L?arche canine 14 years and over Price: 5?

