Une journée pour les Femmes Salle Jean de la Fontaine Marolles-les-Braults samedi 7 mars 2026.
Salle Jean de la Fontaine Rue des Chanterelles Marolles-les-Braults Sarthe
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 17:00:00
2026-03-07
Shopping, plaisir et détente pour toutes !
C.A.S.C.AD.E. organise une journée pour toutes les femmes , à la Salle Jean De La Fontaine de Marolles-Les-Braults, le samedi 7 mars 2026, de 10h à 17h.
– un vide-dressing exclusivement féminin,
– des ateliers pour nous les femmes bien-être, esthétique, sportif (2€ pour certains ateliers),
Et d’autres surprises à découvrir…
Venez seule, entre amies, ou en famille.
Entrée libre
Réservation de votre emplacement pour le vide-dressing obligatoire. Attention places limitées.
Renseignements et réservations auprès de C.A.S.C.AD.E. 02 43 97 37 88 .
Salle Jean de la Fontaine Rue des Chanterelles Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 37 88 accueil@cascade72.fr
English :
Shopping, fun and relaxation for all!
