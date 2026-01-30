Une journée pour les Femmes Salle Jean de la Fontaine Marolles-les-Braults

Une journée pour les Femmes

Salle Jean de la Fontaine Rue des Chanterelles Marolles-les-Braults Sarthe

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

2026-03-07

Shopping, plaisir et détente pour toutes !

C.A.S.C.AD.E. organise une journée pour toutes les femmes , à la Salle Jean De La Fontaine de Marolles-Les-Braults, le samedi 7 mars 2026, de 10h à 17h.

Shopping, plaisir et détente pour toutes , une pause dans notre quotidien

– un vide-dressing exclusivement féminin,

– des ateliers pour nous les femmes bien-être, esthétique, sportif (2€ pour certains ateliers),

Et d’autres surprises à découvrir…

Venez seule, entre amies, ou en famille.

Entrée libre

Réservation de votre emplacement pour le vide-dressing obligatoire. Attention places limitées.

Renseignements et réservations auprès de C.A.S.C.AD.E. 02 43 97 37 88 .

Salle Jean de la Fontaine Rue des Chanterelles Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 37 88 accueil@cascade72.fr

English :

Shopping, fun and relaxation for all!

