Une journée pour parler et écouter le béarnais Maison Gascoin Orthez

Une journée pour parler et écouter le béarnais

Maison Gascoin 2 rue Gascoin Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Un ancien cordonnier parlera de son métier et des outils utilisés.

Repas partagé qui se terminera en chansons.

L’après-midi la conversation (batalèra) se prolongera sur le même sujet sous forme de questions-réponses. .

Maison Gascoin 2 rue Gascoin Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lo.topin.de.lenga@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Une journée pour parler et écouter le béarnais

L’événement Une journée pour parler et écouter le béarnais Orthez a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Coeur de Béarn