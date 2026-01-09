Une journée pour parler et écouter le béarnais Maison Gascoin Orthez
Une journée pour parler et écouter le béarnais Maison Gascoin Orthez dimanche 18 janvier 2026.
Une journée pour parler et écouter le béarnais
Maison Gascoin 2 rue Gascoin Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
Un ancien cordonnier parlera de son métier et des outils utilisés.
Repas partagé qui se terminera en chansons.
L’après-midi la conversation (batalèra) se prolongera sur le même sujet sous forme de questions-réponses. .
Maison Gascoin 2 rue Gascoin Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lo.topin.de.lenga@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Une journée pour parler et écouter le béarnais
L’événement Une journée pour parler et écouter le béarnais Orthez a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Coeur de Béarn