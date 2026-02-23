Une journée pour s’aimer entre femmes

Lyons-la-Forêt Eure

Début : 2026-03-08 10:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Offre-toi une bulle de douceur le temps d’un week-end au coeur de la Normandie.

A 95km de Paris.

Viens partager une séance de Qi Gong ancestral en extérieur le dimanche 8 mars 2026

Cette journée, je l’imagine comme … un rendez-vous avec toi

Pour apaiser ton coeur et réchauffer ton âme au coin du feu.

Je te partage de jolies adresses pour te loger.

Tu arrives le vendredi soir seule, avec une amie ou même en famille et tu profites ainsi de ta journée le samedi.

Un week-end pour te recharger au coeur de la nature.

Atelier Eveil des Sens de 10h à 17h

Repas végétarien

6 places en toute intimité

Date limite de réservation le 5 mars 2026

Contacte l’office de tourisme de Lyons-la-Forêt au 02 32 49 31 65 pour des idées.

Gaëlle MENSAH en collaboration avec Isabelle LOUESDON

Renseignements et réservation au 06 14 79 70 62 .

Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 6 14 79 70 62

