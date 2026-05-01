UNE JOURNÉE POUR SOI Rue du Paradis Laffite-Toupière

Laffite-Toupière

UNE JOURNÉE POUR SOI

Rue du Paradis L’ESPACE DES TEMPLIERS Laffite-Toupière Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:30:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Une journée pour soi, yoga, danse et auberge espagnole midi et soir

10H30 11H45 Yoga Danse en Duo [Parent/Enfant, Couple, Entre Amis…]

12H15 13H30 Auberge Espagnole

14H30 17H30 Danse Moderne Jazz [Niveau intermédiaire à partir de 14 ans]

18H45 20H00 Auberge Espagnole

20H30 22H00 Atelier Bien-Être [Méditation/Auto-Massages/Respirations/Stimulations Réflexologique/…] 15 .

Rue du Paradis L’ESPACE DES TEMPLIERS Laffite-Toupière 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 6 63 80 68 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A day for yourself, yoga, dance and a Spanish hostel for lunch and dinner

L’événement UNE JOURNÉE POUR SOI Laffite-Toupière a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE