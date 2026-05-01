UNE JOURNÉE POUR SOI Rue du Paradis Laffite-Toupière
UNE JOURNÉE POUR SOI Rue du Paradis Laffite-Toupière samedi 30 mai 2026.
Laffite-Toupière
UNE JOURNÉE POUR SOI
Rue du Paradis L’ESPACE DES TEMPLIERS Laffite-Toupière Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:30:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Une journée pour soi, yoga, danse et auberge espagnole midi et soir
10H30 11H45 Yoga Danse en Duo [Parent/Enfant, Couple, Entre Amis…]
12H15 13H30 Auberge Espagnole
14H30 17H30 Danse Moderne Jazz [Niveau intermédiaire à partir de 14 ans]
18H45 20H00 Auberge Espagnole
20H30 22H00 Atelier Bien-Être [Méditation/Auto-Massages/Respirations/Stimulations Réflexologique/…] 15 .
Rue du Paradis L’ESPACE DES TEMPLIERS Laffite-Toupière 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 6 63 80 68 97
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English :
A day for yourself, yoga, dance and a Spanish hostel for lunch and dinner
L’événement UNE JOURNÉE POUR SOI Laffite-Toupière a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE