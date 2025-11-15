Une journée qui conte à la bibliothèque Aimé Césaire Bibliothèque Aimé Césaire Paris
Ce samedi 15 novembre profitez de 2 spectacles par la conteuse Vi Indigaïa et d’une scène ouverte autour du conte.
-Spectacle « Malice à l’ouest » de 10h30 à 11h30. Tout public à partir de 4 ans, sur inscription.
-Scène ouverte autour du conte de 15h à 17h : évènement suivi d’un goûter participatif.
Tout public, entrée libre.
On vient pour écouter, et si l’on veut raconter un conte (8 minutes maximum, renseignements et inscriptions auprès des bibliothécaires !)
-Spectacle « Le Baobab à Plumes » de 18h à 19h. Tout public à partir de 7 ans, sur inscription.
Le conte sera à l’honneur pour une journée enchanteresse !
Le samedi 15 novembre 2025
de 10h30 à 19h00
gratuit Tout public.
Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris
Métro -> 13 : Plaisance (Paris) (201m)
Bus -> 59 : Vercingétorix – Rouvier (Paris) (162m)
Vélib -> Pierre Larousse – Raymond Losserand (73.10m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr