Une journée qui conte à la bibliothèque Aimé Césaire Bibliothèque Aimé Césaire Paris samedi 15 novembre 2025.

Ce samedi 15 novembre profitez de 2 spectacles par la conteuse Vi Indigaïa et d’une scène ouverte autour du conte.

-Spectacle « Malice à l’ouest » de 10h30 à 11h30. Tout public à partir de 4 ans, sur inscription.

-Scène ouverte autour du conte de 15h à 17h : évènement suivi d’un goûter participatif.

Tout public, entrée libre.

On vient pour écouter, et si l’on veut raconter un conte (8 minutes maximum, renseignements et inscriptions auprès des bibliothécaires !)

-Spectacle « Le Baobab à Plumes » de 18h à 19h. Tout public à partir de 7 ans, sur inscription.

Le conte sera à l’honneur pour une journée enchanteresse !

Le samedi 15 novembre 2025

de 10h30 à 19h00

gratuit Tout public.

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

