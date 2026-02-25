Une journée solidaire pour les NAC au Botanic de Blagnac BOTANIC BLAGNAC Blagnac Samedi 28 mars, 10h00 0

Journée de collecte et découverte des nouveaux animaux de compagnie.

Le samedi 28 mars, l’association Bazar des NAC vous donne rendez-vous au Botanic de Blagnac pour une journée de collecte pleine de solidarité et de bonne humeur !

De 10h00 à 18h00, les bénévoles vous accueilleront sur leur stand pour échanger, partager leur passion et vous faire découvrir l’univers des Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC) : lapins, cochons d’Inde, furets, reptiles et bien d’autres petits compagnons.

Vous pouvez soutenir l’association en achetant directement en magasin des accessoires pour animaux ou en faisant un don.

Curieux d’en savoir plus ? Envie d’adopter, de devenir famille d’accueil ou de vous engager comme bénévole ? C’est le moment idéal pour venir rencontrer l’équipe et poser toutes vos questions.

Un rendez-vous local, simple et solidaire, pour soutenir ceux qui prennent soin des NAC au quotidien.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-28T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T18:00:00.000+01:00

communication@aubazardesnac.com

BOTANIC BLAGNAC Rue Denis Diderot, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne



