Une journée spéciale SERD au parc urbain de Sainte-Marie

Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Journée SERD au parc urbain de Sainte-Marie avec des ateliers sur le réemploi, la réutilisation et la réparation pour promouvoir la prévention des déchets et une consommation responsable.

.

Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 27.31.15

English :

SERD day at Sainte-Marie urban park with workshops on reuse and repair to promote waste prevention and responsible consumption.

German :

SERD-Tag im Stadtpark von Sainte-Marie mit Workshops zu Wiederverwendung, Wiederverwertung und Reparatur, um die Abfallvermeidung und einen verantwortungsvollen Konsum zu fördern.

Italiano :

Giornata EWWR presso il parco urbano di Sainte-Marie, con workshop sul riuso e la riparazione per promuovere la prevenzione dei rifiuti e il consumo responsabile.

Espanol :

Jornada de la Semana Europea de la Prevención de Residuos en el parque urbano Sainte-Marie, con talleres de reutilización y reparación para fomentar la prevención de residuos y el consumo responsable.

L’événement Une journée spéciale SERD au parc urbain de Sainte-Marie Nouméa a été mis à jour le 2025-11-22 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie