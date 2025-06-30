UNE LECON DE PIANO AVEC CHOPIN – AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours

ESPACE MALRAUX – JOUE LES TOURS PRÉSENTE : UNE LECON DE PIANO AVEC CHOPINRendez-vous pour un cours particulier avec Chopin !N’avez-vous jamais rêvé d’assister à une leçon de piano de Frédéric Chopin ? En décodant la méthode méconnue écrite par Chopin et les témoignages de ses rares élèves, Pascal Amoyel lui-même d’ascendance franco-polonaise, lui redonne vie dans un dialogue imaginaire et bouleversant…Après les succès à Paris, en région comme à l’international, de ses précédentes créations « seul en scène » (Le Pianiste aux 50 doigts, Le Jour où j’ai rencontré Franz Liszt et Looking for Beethoven), Pascal Amoyel propose cette saison son tout nouveau spectacle musical, Une leçon de Piano avec Chopin : une lecture experte, passionnante et sensible de la première ballade de Chopin comme un trésor musical imaginé et interprété par celui qui a été récompensé en 2010 du Grand Prix du disque décerné à Varsovie par la prestigieuse Société Chopin pour son intégrale des Nocturnes. Témoin privilégié de cette intime transmission du maître à l’élève, le spectateur est transporté par la musique et le récit du grand pianiste-conteur d’histoires et Victoire de la musique. Une pépite à découvrir absolument !Programme :Chopin Nocturne op.2 n.2 en mi bémol majeurChopin Prélude op. 28 n.7 en la majeurChopin Prélude op. 28 n.7 en la majeurChopin Mazurka op.17 n.4 en la mineurChopin Nocturne op.48 n.1 en ut mineurChopin Prélude op.28 n.4 en mi mineurChopin Ballade n.1 op. 23« Voilà donc, sur scène, le concertiste s’imaginant élève de Chopin, et appliquant les conseils du maitre. En découle un tête-à-tête imaginaire et virtuose, où l’on ressent comment la plus parfaite technique n’est rien sans l’interprétation. Et qu’une œuvre échappera toujours à son auteur, quand un musicien la fait sienne. Passionnant et sensible ! » La Croix« Et on applaudit des deux mains ce fort passionnant concert-spectacle qui nous transporte littéralement ! » Le Point« Articulé autour d’une esquisse pédagogique de Frédéric Chopin, le nouveau spectacle du pianiste français séduit dans le registre de la confidence. […] La première ballade de Chopin semble, sous ses doigts, procéder du ravissement de l’enfant face à la féerie des sons et de la lutte de l’adulte contre ses démons intérieurs. » Le MondeDistribution :Pascal Amoyel, piano et comédieChristian Fromont, mise en scènePhilippe Séon, lumières

AUDITORIUM ESPACE MALRAUX PARC DES BRETONNIERES 37300 Joue Les Tours 37