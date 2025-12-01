Une leçon de piano avec Chopin Joué-lès-Tours
Jeudi 2025-12-18 20:30:00
N’avez-vous jamais rêvé d’assister à une leçon de piano de Frédéric Chopin ? En décodant la méthode méconnue écrite par Chopin et les témoignages de ses rares élèves, Pascal Amoyel lui-même d’ascendance franco-polonaise, lui redonne vie.
N’avez-vous jamais rêvé d’assister à une leçon de piano de Frédéric Chopin ? En décodant la méthode méconnue écrite par Chopin et les témoignages de ses rares élèves, Pascal Amoyel lui-même d’ascendance franco-polonaise, lui redonne vie dans un dialogue imaginaire et bouleversant…
Programme
Chopin Nocturne op.2 n.2 en mi bémol majeur
Chopin Prélude op. 28 n.7 en la majeur
Chopin Mazurka op.17 n.4 en la mineur
Chopin Nocturne op.48 n.1 en ut mineur
Chopin Prélude op.28 n.4 en mi mineur
Chopin Ballade n.1 op. 23
Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
Make an appointment for a private lesson with Chopin!
Have you ever dreamed of attending a piano lesson with Frédéric Chopin? By decoding the little-known method written by Chopin and the testimonies of his rare pupils, Pascal Amoyel, himself of Franco-Polish descent, brings it back to life.
German :
Verabreden Sie sich zu einer Privatstunde mit Chopin!
Haben Sie schon einmal davon geträumt, an einer Klavierstunde mit Frédéric Chopin teilzunehmen? Pascal Amoyel, der selbst polnisch-französischer Abstammung ist, entschlüsselt Chopins unbekannte Methode und die Aussagen seiner wenigen Schüler und erweckt sie zu neuem Leben.
Italiano :
Venite a fare una lezione privata con Chopin!
Avete mai sognato di seguire una lezione di pianoforte con Frédéric Chopin? Pascal Amoyel, di origine franco-polacca, vi fa rivivere il metodo poco conosciuto scritto da Chopin e le testimonianze dei suoi pochi allievi.
Espanol :
¡Venga a una clase privada con Chopin!
¿Ha soñado alguna vez con asistir a una clase de piano con Frédéric Chopin? Pascal Amoyel, de ascendencia franco-polaca, hace revivir este método poco conocido escrito por Chopin y los testimonios de sus escasos alumnos.
