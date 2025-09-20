Une lecture du portail sud, en amont de sa restauration Cathédrale de Chartres Chartres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Avant les travaux de restauration, venez découvrir l’histoire du portail sud et la richesse de ses sculptures qui ornent les trois tympans. Visite commentée par un membre de l’association des Amis de la cathédrale de Chartres.

Cathédrale de Chartres Cloître Notre-Dame, 28000 Chartres, France Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237215908 https://www.chartres-cathedrale.fr Construite au XIIIᵉ siècle, la cathédrale de Chartres symbolise le passage de l’architecture romane à l’architecture gothique.

Amis de la Cathédrale de Chartres