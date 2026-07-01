Une lecture musicale des poèmes de René Guy CADOU Salle de la vieille église Rimons

Informations pratiques

Rimons

Une lecture musicale des poèmes de René Guy CADOU

Salle de la vieille église Le Bourg Rimons Gironde

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 17:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Rimons vous invite à un moment de poésie et de musique avec Entre 2 vers, prose et poésie , qui présente une lecture musicale des poèmes de René Guy Cadou, dans le cadre de l’exposition des peintures de Bérengère Bossard et de Lucxeuy. Maryvonnik Saouter et Suzanne Robert prêteront leur voix aux textes, accompagnées par le musicien m.alexis.m, pour une parenthèse littéraire pleine de sensibilité. La rencontre se prolongera autour d’une dégustation des vins du Château Haut de Lerm. Un rendez-vous convivial à ne pas manquer, entre mots choisis et bons crus. .

Salle de la vieille église Le Bourg Rimons 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine seditions@outlook.fr

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English : Une lecture musicale des poèmes de René Guy CADOU

L’événement Une lecture musicale des poèmes de René Guy CADOU Rimons a été mis à jour le 2026-07-01 par OT de l’Entre-deux-Mers