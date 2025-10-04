Une lecture pas comme les autres Médiathèque municipale De Venansault Venansault

Une lecture pas comme les autres Médiathèque municipale De Venansault Venansault samedi 4 octobre 2025.

Une lecture pas comme les autres Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque municipale De Venansault Vendée

inscriptions de 5 enfants (et 1 accompagnant adulte) maximum, par créneaux. Il y aura 4 créneaux dans la matinée : 10h-10h15 / 10h20-10h35 / 10h40-10h55 / 11h-11h15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:15:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:15:00

Viens écouter et lire une histoire en tête à tête avec un chien.

Evénement organisé en partenarait avec le VVSC (Valkyries et Vikings Sports Canins 85)

Médiathèque municipale De Venansault 1 Place de la Billardière 85190 Venansault Venansault 85190 Vendée Pays de la Loire 0251481936 http://mediatheque-venansault.blogspot.com/

Viens écouter et lire une histoire en tête à tête avec un chien.

médiathèque de Venansault