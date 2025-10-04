Une lecture pas comme les autres Médiathèque municipale De Venansault Venansault

inscriptions de 5 enfants (et 1 accompagnant adulte) maximum, par créneaux. Il y aura 4 créneaux dans la matinée : 10h-10h15 / 10h20-10h35 / 10h40-10h55 / 11h-11h15

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:15:00
Viens écouter et lire une histoire en tête à tête avec un chien.
Evénement organisé en partenarait avec le VVSC (Valkyries et Vikings Sports Canins 85)

Médiathèque municipale De Venansault 1 Place de la Billardière 85190 Venansault Venansault 85190 Vendée Pays de la Loire 0251481936 http://mediatheque-venansault.blogspot.com/
