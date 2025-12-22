Une lecture pour les enfants | Les Nuits de la lecture, l’Archipel Fouesnant
Une lecture pour les enfants | Les Nuits de la lecture, l’Archipel Fouesnant vendredi 23 janvier 2026.
Une lecture pour les enfants | Les Nuits de la lecture
l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 18:00:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
La Médiathèque de Fouesnant participe aux Nuits de la lecture, une initiative nationale organisée par le Centre national du livre dont la thématique de cette année est villes et campagnes .
Ce vendredi 23 janvier à 18h00, les médiathécaires proposent la lecture, à trois voix, de quelques jolies histoires autour de ce thème.
Pour les enfant (dès 6 ans) et leurs parents.
Les rendez-vous proposés par la Médiathèque de Fouesnant dans le cadre des Nuits de la lecture
– Finale des Petits champions de la lecture de l’école Notre-Dame d’Espérance de Fouesnant | Jeudi 22 janvier à 10h00
– Une lecture à voix haute pour les enfants | Vendredi 23 janvier à 18h00
– Une lecture à voix haute pour les adultes | Vendredi 23 janvier à 19h00 .
l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 14 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Une lecture pour les enfants | Les Nuits de la lecture
L’événement Une lecture pour les enfants | Les Nuits de la lecture Fouesnant a été mis à jour le 2025-12-22 par OT FOUESNANT LES GLENAN