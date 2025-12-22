Une lecture pour les enfants | Les Nuits de la lecture, l’Archipel Fouesnant

Une lecture pour les enfants | Les Nuits de la lecture

La Médiathèque de Fouesnant participe aux Nuits de la lecture, une initiative nationale organisée par le Centre national du livre dont la thématique de cette année est villes et campagnes .

Ce vendredi 23 janvier à 18h00, les médiathécaires proposent la lecture, à trois voix, de quelques jolies histoires autour de ce thème.

Pour les enfant (dès 6 ans) et leurs parents.

Les rendez-vous proposés par la Médiathèque de Fouesnant dans le cadre des Nuits de la lecture

– Finale des Petits champions de la lecture de l’école Notre-Dame d’Espérance de Fouesnant | Jeudi 22 janvier à 10h00

– Une lecture à voix haute pour les enfants | Vendredi 23 janvier à 18h00

– Une lecture à voix haute pour les adultes | Vendredi 23 janvier à 19h00 .

l'Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne

