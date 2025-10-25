Une lumière dans la nuit à la Locomotive Saillans
route de la gare Saillans Drôme
Début : 2025-10-25 20:00:00
fin : 2025-10-25 21:00:00
2025-10-25
Adaptation théâtrale du journal de Etty Hillesum. A partir de 12 ans.
route de la gare Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 78 76 84 garedesaillans26@gmail.com
English :
Theatrical adaptation of Etty Hillesum’s diary. Ages 12 and up.
German :
Theateradaptation des Tagebuchs von Etty Hillesum. Ab 12 Jahren.
Italiano :
Adattamento teatrale del diario di Etty Hillesum. Dai 12 anni in su.
Espanol :
Adaptación teatral del diario de Etty Hillesum. A partir de 12 años.
