Une lumière dans la nuit à la Locomotive Saillans

Une lumière dans la nuit à la Locomotive Saillans samedi 25 octobre 2025.

Une lumière dans la nuit à la Locomotive

route de la gare Saillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 20:00:00

fin : 2025-10-25 21:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Adaptation théâtrale du journal de Etty Hillesum. A partir de 12 ans.

route de la gare Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 78 76 84 garedesaillans26@gmail.com

English :

Theatrical adaptation of Etty Hillesum’s diary. Ages 12 and up.

German :

Theateradaptation des Tagebuchs von Etty Hillesum. Ab 12 Jahren.

Italiano :

Adattamento teatrale del diario di Etty Hillesum. Dai 12 anni in su.

Espanol :

Adaptación teatral del diario de Etty Hillesum. A partir de 12 años.

