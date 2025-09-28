Une lumière dans la nuit Loguivy-Plougras

Une lumière dans la nuit

10 Route du Dresnay Loguivy-Plougras Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-28 17:00:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Esther Etty Hillesum, née le 15 janvier 1914 à Middelbourg (Pays-Bas) et morte le 30 novembre 1943 au camp de concentration d’Auschwitz (alors territoire du Reich, aujourd’hui en Pologne), est une jeune femme juive et une mystique connue pour avoir, pendant la Seconde Guerre mondiale, tenu son journal intime (1941-1942) et écrit des lettres (1942-1943) depuis le camp de transit de Westerbork aux Pays-Bas.

Adaptation théâtrale du journal d’Etty Hillesum

Création et jeu Else Lejamtel

Mise en scène Jessica Walker .

10 Route du Dresnay Loguivy-Plougras 22780 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 81 88 05

