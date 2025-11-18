Une maison de poupée La Halle des Chartrons Bordeaux

Une maison de poupée 11 – 14 décembre La Halle des Chartrons Gironde

Tarif plein €18, tarif réduit €14, tarif payez ce que vous pouvez de €3

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-11T19:00:00 – 2025-12-11T21:30:00

Fin : 2025-12-14T19:00:00 – 2025-12-14T21:30:00

Une Maison de Poupée

par Henrik Ibsen

Venez nous rejoindre pour le grand drame classique d’Henrik Ibsen, Une maison de poupée. Nora Helmer a consacré sa vie à sa famille, et a fait l’impensable pour sauver la santé de son mari. Maintenant, tout semble enfin aller pour le mieux. Mais le retour d’une vieille connaissance déclenche une série d’événements qui menacent le bonheur fragile qu’elle s’est efforcée de préserver. Tout est boulversé, et Nora est obligé de faire une choix difficile.

Cette pièce est jouée dans le rond par 4 comédiens bilingue avec quelques representations en français et anglais. Spectacle conseillé à partir de 12 ans.

Représentations en français:

Vendredi 12 décembre, 19h (tarif plein, tarif réduit)

Dimanche 14 décembre, 15h (tarif plein, tarif réduit, et payez ce que vous pouvez)

Dimanche 14 décembre, 19h (tarif plein, tarif réduit)

Mise-en-scène: Emily Guernsey

Avec: Yolanda Creighton, Mayte Perea López, Joshua Stretton, and Paul Wilson

Compagnie Clapotis

La Halle des Chartrons 10 Pl. du Marché Chartrons, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.compagnieclapotis.com/billetterie »}] [{« link »: « http://compagnieclapotis.com »}]

Cette pièce de Henrik Ibsen, sera présentée à la Halle des Chartrons en décembre. Cette adaptation est transposée dans les années 30s et jouée dans le rond. 3 de 6 représentations seront en français. théâtre Ibsen

Cie Clapotis