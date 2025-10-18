Une maison de Saint-Germain-en-Laye entre le Moyen Âge et le XXe siècle Maison natale Claude-Debussy – Musée municipal Ducastel-Vera Saint-Germain-en-Laye

Début : 2025-10-18T13:30:00 – 2025-10-18T14:30:00

Fin : 2025-10-18T13:30:00 – 2025-10-18T14:30:00

Seule maison ancienne du centre historique accessible à la visite, la Maison natale Claude-Debussy a traversé les siècles en adaptant son architecture à un usage domestique, commercial et locatif. Comment y vivait-on à la Renaissance ? Sous Louis XIV ? Au milieu du XIXe siècle lorsque la famille Debussy y tenait la boutique de faïence ?

Par Alexandra Zvereva, directrice du musée

Maison natale Claude-Debussy – Musée municipal Ducastel-Vera 38 rue au Pain 78100 Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 0130872075 https://culture.saintgermainenlaye.fr/1560/musee-municipal-ducastel-vera/accueil.htm [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.saintgermainenlaye.fr/ »}] Le musée a été créé en 1872 à partir de la très riche collection d’oeuvres d’art léguée par Louis-Alexandre Ducastel. Il n’a depuis cessé de s’enrichir grâce aux donations des amateurs d’art et des artistes saint-germanois.

Le musée bénéficie depuis 2002 du label « Musée de France ». Depuis 2021, il porte le nom de Ducastel-Vera et se déploie sur trois sites : Espace Paul-et-André-Vera, Villa Eugénie-Désoyer (bâtiment historique du musée qui abrite l’Apothicairerie Royale) et la Maison natale Claude-Debussy.

LA MAISON NATALE CLAUDE-DEBUSSY

Une importante partie des collections du musée est consacrée à Claude Debussy, compositeur dont l’œuvre novatrice a profondément bouleversé la musique classique et ouvert la voie aux expérimentations du XXe siècle. Les objets personnels de Debussy, sources de son inspiration, ainsi que

de nombreux souvenirs de famille, photos et partitions sont réunis dans la maison du XVIIe siècle où le compositeur a passé les trois premières années de sa vie, ses parents y tenaient une boutique de faïence. Labellisée « Maison des illustres », la maison conserve sa distribution d’origine en deux corps de bâtiment reliés par un escalier en bois à balustres de 1680, inscrit Monument historique.

La Maison natale Claude-Debussy a bénéficié d’importants travaux de rénovation et rouvre ses portes en 2024. RER A Saint-Germain-en-Laye

Tram 13 Saint-Geramin-en-Laye

Bus Résalys et 259

© Musée municipal de Saint-Germain-en-Laye