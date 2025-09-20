Une maquette, une mémoire Espace numérique Le Combo Saint-Étienne

Une maquette, une mémoire Samedi 20 septembre, 10h00 Espace numérique Le Combo Loire

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

À partir de plans architecturaux tirés du livre Les habitations ouvrières en tout pays : situation en 1878, avenir d’Emile Muller, réalisez des maquettes de maisons ouvrières en bois. À emporter, pour faire vivre le patrimoine chez soi.

Tout public – Dès 7 ans

Espace numérique Le Combo 20 rue Jo Gouttebarge 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes bmpatrimoine@saint-etienne.fr

© Médiathèques municipales de Saint-Etienne