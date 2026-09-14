Une Marche Octobre Rose Salle des Fêtes de Mirambeau Mirambeau
samedi 3 octobre 2026 · Salle des Fêtes de Mirambeau · Mirambeau
Informations pratiques
Mirambeau
Une Marche Octobre Rose
Salle des Fêtes de Mirambeau Parc des Loisirs Mirambeau Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Une marche pour Octobre Rose au profit de l’Association Rocks & Roses, un parcours de 7 km, Participation minimum demandée de 5€ au profit de l’Association, un Apéritif Offert à la fin de la marche
RDV à la salle des fêtes à 9h30, départ à 10h.
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Salle des Fêtes de Mirambeau Parc des Loisirs Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 60 73 accueil.mairie@mirambeau17.fr
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English :
A walk for Pink October to benefit the Rocks & Roses Association, a 7-km route, minimum donation of 5? to benefit the Association, a complimentary aperitif at the end of the walk
Meet at the community hall at 9:30 a.m.; the walk starts at 10:00 a.m.
L’événement Une Marche Octobre Rose Mirambeau a été mis à jour le 2026-09-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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