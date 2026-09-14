Une Marche Octobre Rose Salle des Fêtes de Mirambeau Mirambeau

Informations pratiques

Mirambeau

Une Marche Octobre Rose

Salle des Fêtes de Mirambeau Parc des Loisirs Mirambeau Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Une marche pour Octobre Rose au profit de l’Association Rocks & Roses, un parcours de 7 km, Participation minimum demandée de 5€ au profit de l’Association, un Apéritif Offert à la fin de la marche

RDV à la salle des fêtes à 9h30, départ à 10h.

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Salle des Fêtes de Mirambeau Parc des Loisirs Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 60 73 accueil.mairie@mirambeau17.fr

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English :

A walk for Pink October to benefit the Rocks & Roses Association, a 7-km route, minimum donation of 5? to benefit the Association, a complimentary aperitif at the end of the walk

Meet at the community hall at 9:30 a.m.; the walk starts at 10:00 a.m.

L’événement Une Marche Octobre Rose Mirambeau a été mis à jour le 2026-09-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge