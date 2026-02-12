Une mare plus visible et vivante Ruminghem

Une mare plus visible et vivante

Parking de la Mairie Ruminghem Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Saviez-vous que les zones humides abritent ou font vivre près de 40 % des espèces qui vivent sur terre ?

Venez découvrir ces espaces naturels exceptionnels mais très fragiles au travers des Journées mondiales des zones humides.

Des animations gratuites vous attendent durant ce mois de février avec le @parc_opale

Sur le territoire, chantier participatif restaurer la mare de Ruminghem .

Dans le cadre de la création d’un corridor écologique entre le site Ramsar du marais audomarois et le site Ramsar de la vallée de l’Yser, la restauration des mares de Ruminghem vise à redonner vie à ces zones humides relais qui facilitent les déplacements des espèces, offrent des zones de reproduction et de refuge. .

Parking de la Mairie Ruminghem 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 90 90 info@parc-opale.fr

