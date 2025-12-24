Une mare, un héritage des pratiques agricoles passées et une richesse du bocage d’aujourd’hui

Prissac Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-02-28 12:30:00

Date(s) :

2026-02-28

Dans le cadre des Journées Mondiales des Zones Humides, le CPIE propose de découvrir l’écologie d’une mare.

Dans le cadre des Journées Mondiales des Zones Humides, nous découvrirons la mare communale du Gué de Laveau en quoi est-elle le témoin d’un passé agricole et quel est son importance dans le bocage, que ce soit pour la gestion de l’eau, mais aussi comme refuge de biodiversité ? Les participants pourront découvrir sa faune et le rôle qu’elle joue dans sa préservation. Ils aborderont aussi sa gestion et notamment son entretien afin qu’elle conserve ses services écosystémiques. .

Prissac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the World Wetlands Day celebrations, the CPIE is offering an opportunity to discover the ecology of a pond.

L’événement Une mare, un héritage des pratiques agricoles passées et une richesse du bocage d’aujourd’hui Prissac a été mis à jour le 2025-12-24 par Destination Brenne