Une masterclass sur le jeu vidéo Chants of Seenaar au Forum des images ! (Video Game Masters) Forum des images Paris

Une masterclass sur le jeu vidéo Chants of Seenaar au Forum des images ! (Video Game Masters) Forum des images Paris mercredi 8 octobre 2025.

Marine Macq vous fait découvrir les coulisses de la création des plus grands jeux vidéo français lors de soirées exceptionnelles en compagnie d’artistes de renommée internationale.

Cette troisième saison se consacre à la direction créative dans son ensemble, qu’elle désigne des jeux sortis cette année ou de grands classiques de l’Histoire du jeu vidéo.

→ En savoir plus sur les Video Game Masters

→ Replay de tous les précédentes séances

Saison 3 – 1ère séance : mardi 8 octobre à 19h

Les coulisses de création de Chants of Sennaar, avec Julien Moya et Thomas Panuel (Rundisc)

Afin d’ouvrir le bal de la troisième saison des Video Game Masters, Marine Macq accueillera au Forum des images les co-fondateurs du studio Rundisc pour une masterclass spéciale Chants of Sennaar.

Dans cette fable vidéoludique humaniste, les joueur·euses arpentent les étages d’une tour en Métal Hurlant, et font la rencontre de peuples imaginaires séparés par la barrière de la langue. Carnet d’observation à la main, les voyageur·euses doivent alors résoudre les puzzles linguistiques dissimulés dans leurs environnements et rétablir la communication.

À cette occasion, Julien Moya (directeur créatif) et Thomas Panuel (directeur de programmation) reviennent ensemble sur la conception et la production de Chants of Sennaar. De sa direction artistique inspirée par la bande dessinée francobelge à son game design intelligent, sans oublier ses inspirations en world building, musique et écriture, le studio toulousain livre tous ses secrets !

À l’issue de la séance, retrouvez les développeurs pour la traditionnelle séance de dédicaces sur le stand de la maison d’édition Pix’n Love.

Pour la saison 3 de Video Games Masters, Marine Macq propose un nouveau format : découvrir les directions créatives de jeux-vidéos : game design, direction artistique, composition musicale ou encore animation, elle vous propose de faire le tour de la question avec des artistes invités !

Du mercredi 08 octobre 2025 au mercredi 17 juin 2026 :

payant

7,50 € tarif plein

6 € tarif réduit

5,5 € pour les détenteur·rices des cartes UGC Illimité

5 € pour les moins de 14 ans

4 € tarif préférentiel

Avec la carte Forum Liberté et pour les accompagnant·es de la carte Forum Illimité.

Étudiant·es TUMO Paris : gratuit, 4 € pour leurs accompagnant·es

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-08T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-18T01:59:59+02:00

Date(s) :

Forum des images 2, rue du cinéma 75001 Paris

+33144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.facebook.com/Forumdesimages https://twitter.com/forumdesimages?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3Aforumdesimages%7Ctwcon%5Es2