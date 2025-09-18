UNE MATINALE POUR (RE)DÉCOUVRIR LES JOIES DE PÉDALER ! Gignac

UNE MATINALE POUR (RE)DÉCOUVRIR LES JOIES DE PÉDALER ! Gignac jeudi 18 septembre 2025.

UNE MATINALE POUR (RE)DÉCOUVRIR LES JOIES DE PÉDALER !

Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18

fin : 2025-09-18

Date(s) :

2025-09-18

L’équipe mobilité de la CCVH vous donne rendez-vous pour deux ateliers

– Une remise en selle pour vous familiariser avec l’utilisation d’un vélo à assistance électrique (VAE)

– Une balade citadine pour appréhender avec calme et sérénité les déplacements sur la voie publique !

L’équipe mobilité de la CCVH vous donne rendez-vous pour deux ateliers

– Une remise en selle pour vous familiariser avec l’utilisation d’un vélo à assistance électrique (VAE)

– Une balade citadine pour appréhender avec calme et sérénité les déplacements sur la voie publique !

La CCVH dispose de 3 VAE à votre disposition pour vos déplacements ! Alors testez-les vite et adoptez-les !

Le nombre de places est limité. .

Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 04 50

English :

The CCVH mobility team invites you to two workshops

– A refresher course to familiarize you with the use of an electrically-assisted bicycle (VAE)

– A city ride to learn how to get around on public roads calmly and serenely!

German :

Das Mobilitätsteam der CCVH lädt Sie zu zwei Workshops ein

– Eine Einführung in den Sattel, um sich mit der Benutzung eines elektrisch unterstützten Fahrrads (E-Bike) vertraut zu machen

– Ein Stadtrundgang, um sich mit Ruhe und Gelassenheit auf öffentlichen Straßen fortzubewegen!

Italiano :

Il team mobilità della CCVH vi invita a partecipare a due workshop

– Un corso di aggiornamento per familiarizzare con l’utilizzo di una bicicletta a pedalata assistita (EAB)

– Una passeggiata urbana per imparare a muoversi sulla strada pubblica con calma e serenità!

Espanol :

El equipo de movilidad del CCVH le invita a dos talleres

– Un curso de actualización para familiarizarse con el uso de una bicicleta con asistencia eléctrica (BEA)

– Un paseo urbano para aprender a desplazarse por la vía pública con calma y serenidad

L’événement UNE MATINALE POUR (RE)DÉCOUVRIR LES JOIES DE PÉDALER ! Gignac a été mis à jour le 2025-08-31 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT