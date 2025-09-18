UNE MATINALE POUR (RE)DÉCOUVRIR LES JOIES DE PÉDALER ! Gignac
UNE MATINALE POUR (RE)DÉCOUVRIR LES JOIES DE PÉDALER ! Gignac jeudi 18 septembre 2025.
UNE MATINALE POUR (RE)DÉCOUVRIR LES JOIES DE PÉDALER !
Gignac Hérault
Début : 2025-09-18
fin : 2025-09-18
L’équipe mobilité de la CCVH vous donne rendez-vous pour deux ateliers
– Une remise en selle pour vous familiariser avec l’utilisation d’un vélo à assistance électrique (VAE)
– Une balade citadine pour appréhender avec calme et sérénité les déplacements sur la voie publique !
La CCVH dispose de 3 VAE à votre disposition pour vos déplacements ! Alors testez-les vite et adoptez-les !
Le nombre de places est limité. .
Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 04 50
English :
The CCVH mobility team invites you to two workshops
– A refresher course to familiarize you with the use of an electrically-assisted bicycle (VAE)
– A city ride to learn how to get around on public roads calmly and serenely!
German :
Das Mobilitätsteam der CCVH lädt Sie zu zwei Workshops ein
– Eine Einführung in den Sattel, um sich mit der Benutzung eines elektrisch unterstützten Fahrrads (E-Bike) vertraut zu machen
– Ein Stadtrundgang, um sich mit Ruhe und Gelassenheit auf öffentlichen Straßen fortzubewegen!
Italiano :
Il team mobilità della CCVH vi invita a partecipare a due workshop
– Un corso di aggiornamento per familiarizzare con l’utilizzo di una bicicletta a pedalata assistita (EAB)
– Una passeggiata urbana per imparare a muoversi sulla strada pubblica con calma e serenità!
Espanol :
El equipo de movilidad del CCVH le invita a dos talleres
– Un curso de actualización para familiarizarse con el uso de una bicicleta con asistencia eléctrica (BEA)
– Un paseo urbano para aprender a desplazarse por la vía pública con calma y serenidad
