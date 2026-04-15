Une Matinée au Moulin de la Ville de Nègreville, Mairie de Négreville 50260, Négreville

Une Matinée au Moulin de la Ville de Nègreville Samedi 27 juin, 10h30 Mairie de Négreville 50260 Manche

15 euros pour un enfant et son accompagnateur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:30:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:30:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Départ à pied accompagné par un âne de la Presqu’île du coeur du bourg jusqu’au moulin de la Ville pour aller à la découverte du moulin et du métier de meunier, pour terminer par un atelier de fabrication de la fameuse bouillie de sarrasin.

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Promenade au village en compagnie d’un âne de la Presqu’île, suivie d’une découverte du moulin et du travail de meunier et atelier fabrication de bouillie de sarrasin.

©JMRobin_le_moulin_de_la_ville_Negreville